Poker-Ikone ist tot: Trauer um Doyle Brunson

Die Pokerwelt trauert um einen ihrer Größten: Am Sonntag verstarb „The Godfather of Poker“ Doyle Brunson im Alter von 89 Jahren in Las Vegas.

Kein anderer Spieler hat die Geschichte des Pokerspiels so geprägt. „Texas Dolly“ zählte zu der Handvoll Spieler, die 1970 auf Einladung von Jack Binon die erste World Series of Poker im Binion‘s Horseshoe Casino. In den folgenden Jahren gewann Brunson zweimal den Main Event (1976/77) und insgesamt 10 Bracelets, das letzte im Jahr 2005.

1998 wurde Brunson dann wenig überraschend in die Poker Hall of Fame aufgenommen. In den frühen 2000er war er regelmäßig in zahlreichen Fernsehshows, wie High Stakes Poker oder Poker After Dark zu sehen. Und selbst in den vergangenen Jahren, als seine Auftritte in der Öffentlichkeit deutlich weniger wurden, war seine Präsenz in der Pokerszene allgegenwärtig, da er immer eine klare Meinung vertrat und diese auch über Twitter in die Welt sendete.