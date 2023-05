Koreaner und Chinesen dominieren weiter! EU & NA beim MSI 2023 deutlich abgehängt

Die ersten Runden der MSI K.O.-Phase sind gespielt und lieferten direkt ordentlich ab. Aus der Sicht der westlichen Teams zeigten die Partien jedoch einmal mehr, warum man auch in diesem Jahr die Dominanz Asiens nicht brechen wird.

Neben der World Championship markiert das Mid-Season Invitational den wichtigsten Wettbewerb einer laufenden League-of-Legends-Season. Bei der „kleinen Weltmeisterschaft“ treffen die besten Teams eines Splits aufeinander und spielen um Ruhm, Ehre und mit 250.000 US-Dollar um jede Menge Preisgeld. 2023 findet das MSI unter neuem Format in London statt - erstmals dürfen sich die Zuschauer:innen über eine Double Elimination freuen, die so erstmalig in einem internationalen Turnier zum Einsatz kommt, zumindest im League-of-Legends-Kosmos.