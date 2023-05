Matthäus kritisiert Tuchel: "Müller würde bei mir immer spielen"

„Für mich gehört Thomas Müller nicht nur aufgrund der Form, sondern auch aufgrund seiner Persönlichkeit von Anfang an in diese Mannschaft“, sagte Matthäus bei Sky 90 .

Müller stand beim 6:0 der Bayern gegen Schalke am Samstag in der Startformation und erzielte die Münchner Führung. Zuvor hatte Tuchel Müller einige Male erst spät eingewechselt, so auch in den beiden Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City.