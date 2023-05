NHL: Draisaitl mit den Oilers ausgeschieden

In Spiel sechs blieb Draisaitl ohne Torbeteiligung © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/LAWRENCE SCOTT

Draisaitl (27), der seinen 18 Scorerpunkten in den laufenden Play-offs in Spiel sechs keinen weiteren hinzufügte, könnte durch das Play-off-Aus allerdings noch zu einem Thema für die deutsche Nationalmannschaft werden, die am Montagabend bei der WM im finnischen Tampere ihr drittes Vorrundenspiel bestreitet.