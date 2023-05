La Liga: Lewandowski ballert Barca zum Titel! Xavi-Team sichert sich vorzeitig die spanische Meisterschaft

Mann des Spiels war Lewandowski, der mit seinem Treffer in der 11. Minute früh die Weichen auf Sieg stellte. Nach dem 2:0 durch Youngster Alejandro Balde sorgte Lewandowski mit seinem 21. Saisontreffer noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Joules Kounde machte in der 53. Minute endgültig den Deckel drauf. Javier Puado betrieb noch Ergebniskosmetik aus Espanyol-Sicht (73.). In der Nachspielzeit traf auch noch Joselu.