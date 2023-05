Mourinho schont zahlreiche Spieler für Leverkusen

Mourinho strebt den Finaleinzug an © AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Trainer Jose Mourinho vom italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom ordnet dem Erfolg in der Europa League alles unter. Der Portugiese schonte vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel beim Bundesligisten Bayer Leverkusen in der Begegnung beim FC Bologna über weite Strecken zahlreiche Stammspieler. Die B-Elf der Römer kam zu einem 0:0. Der Tabellensechste der Serie A hatte das Hinspiel gegen die Werkself mit 1:0 gewonnen.