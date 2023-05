Judo-WM: Deutsches Mixed-Team verpasst Medaille

Zum Abschluss der Judo-Weltmeisterschaften in Doha hat das deutsche Mixed-Team eine Medaille verpasst.

Zum Abschluss der Judo-Weltmeisterschaften in Doha hat das deutsche Mixed-Team eine Medaille verpasst. Im Mannschaftswettbewerb unterlag die Auswahl des Deutschen Judo-Bundes (DJB) im Duell um Bronze Georgien mit 2:4 und erreichte damit den fünften Platz. Bei der vergangenen WM in Taschkent hatte sich Deutschland Bronze gesichert.

Damit tritt die deutsche Mannschaft mit einer WM-Medaille im Gepäck die Heimreise aus Katar an. Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde) hatte am vergangenen Donnerstag in der Klasse bis 70 kg Silber gewonnen.