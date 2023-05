Premier League: Undav lässt Arsenals Titelträume wohl platzen

Die Gunners haben am 36. Spieltag mit 0:3 (0:0) vor heimischer Kulisse gegen Brighton & Hove Albion verloren. Damit haben sie im Titelrennen der Premier League bei einem Spiel mehr als Manchester City vier Punkte Rückstand.

Aufgrund dessen hat City am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den FC Chelsea die Möglichkeit, englischer Meister zu werden.

Undav trifft Arsenal ins Herz

Der deutsche Stürmer Deniz Undav ließ letztlich alle Träume zerplatzen. Nachdem sein Teamkollege Julio Enciso in der 51. Minute die Führung für Brighton erzielt hatte, schoss der ehemalige Drittliga-Angreifer vom SV Meppen in der 86. Minute das 2:0. In der Nachspielzeit staubte dann noch Pervis Estupinan nach einem Undav-Schuss ab und markierte das dritte Tor der Seagulls (90.+6).