Nächster Skandal um NBA-Superstar! Grizzlies-Guard Morant nach Waffen-Video suspendiert

Die Memphis Grizzlies haben den NBA -Superstar von allen Mannschaftsaktivitäten suspendiert, nachdem erneut ein Video des Guards mit einer Waffe in der Hand in den sozialen Medien aufgetaucht war.

NBA: Morant erneut mit Waffe zu sehen

Nach einem ähnlichen Vorkommnis im März dieses Jahres hatte sich Morant in ein Beratungsprogramm begeben. Damals war er gefilmt worden, wie er in einem Club in Denver eine Waffe in der Hand hielt. Nach einem Treffen mit NBA-Kommissar Adam Silver wurde er für acht Spiele gesperrt.