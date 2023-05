Herrich: "30 Prozent Kaderkosten reduzieren"

Herrich will Kaderkosten reduzieren © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch/SID/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss finanziell in der kommenden Saison harte Einschnitte vornehmen. „Wir wollen 30 Prozent der Kaderkosten reduzieren und dann immer noch bundesliga-oder zweitligatauglich sein“, sagte Geschäftsführer Thomas Herrich am Sonntag auf der Mitgliederversammlung: „Wir haben einfach über unsere Verhältnisse gelebt in den letzten Jahren. Wir haben permanent mehr Ausgaben als Einnahmen gehabt.“