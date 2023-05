European League: Dortmund gewinnt Spiel um Platz drei

Platz 3 in der European League für Dortmund © IMAGO/GEPA pictures/ Mario Buehner/IMAGO/GEPA pictures/ Mario Buehner/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Mario Buehner

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben beim Final Four der European League in Graz das deutsche Duell um Platz drei gewonnen.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben beim Final Four der European League in Graz das deutsche Duell um Platz drei gewonnen. Die Dortmunderinnen setzten sich im Aufeinandertreffen der Halbfinal-Verliererinnen gegen den Thüringer HC mit 28:23 (12:10) durch.

Am Samstag hatte der BVB im Halbfinale einen klaren Vorsprung hergegeben und letztlich gegen Nyköbing Falster HK aus Dänemark dramatisch mit 1:3 im Siebenmeterwerfen verloren. Nach Verlängerung hatte es 32:32 gestanden. Die Thüringerinnen waren gegen Titelfavorit Ikast Handbold beim 26:31 (10:17) chancenlos.

Am Sonntagabend kommt es in Graz zum dänischen Finale, Ikast könnte dabei zum dritten Mal den Wettbewerb gewinnen. Der Sieger tritt in die Fußstapfen des deutschen Vorjahreschampions SG BBM Bietigheim.