BBL: Alba verpatzt Play-off-Auftakt völlig

Titelverteidiger Alba Berlin hat in den Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) einen bösen Fehlstart hingelegt. Zum Viertelfinalauftakt unterlag der Favorit nach einem völligen Einbruch im Schlussviertel 64:88 (44:42) gegen ratiopharm Ulm. Am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) geht es in der Best-of-five-Serie in Ulm weiter. Eigentlich hätte Alba ein weiteres Heimspiel gehabt, doch die Halle ist belegt.