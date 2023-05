Rallye: Rovanperä übernimmt WM-Führung

Titelverteidiger Kalle Rovanperä (Finnland) hat die Führung in der Rallye-Weltmeisterschaft übernommen. Der 22-Jährige gewann in seinem Toyota die fünfte von 13 WM-Station in Portugal, nach 19 Wertungsprüfungen lag Rovanperä 54,7 Sekunden vor dem Spanier Dani Sordo (Hyundai). Auf Platz drei folgte Rovanperäs Landsmann Esapekka Lappi (+1:20,3 Minuten/Hyundai).

Der finnische Youngster Rovanperä, der seinen neunten Sieg einfuhr, schob sich durch den Erfolg am achtmaligen Weltmeister Sebastien Ogier (Toyota) vorbei. Der Franzose hatte bei zwei seiner drei bisherigen Starts in der Saison triumphiert, ist jedoch nur als Teilzeitkraft in der WM aktiv. Zweiter ist nach der Station in Portugal der Este Ott Tänak (Ford). Weiter geht es in Italien (1. bis 4. Juni).