Eishockey-WM: USA schießen sich für DEB-Team warm

Die Amerikaner, die zum Auftakt Titelverteidiger Finnland mit 4:1 entzaubert hatten, fegten am Sonntag in Tampere Aufsteiger Ungarn mit 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) vom Eis und gehen als Tabellenführer der Gruppe A in das Spiel am Montag (ab 15.20 Uhr LIVE auf SPORT1) gegen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).