Bundesliga: Der STAHLWERK Doppelpass mit Jochen Saier im Liveticker

+++ Streich? „Lasst ihn, wie er ist.“ +++

Dass Streich ab und zu mit den Unparteiischen aneinandergerät, stört Saier nicht: „Ich glaube, dass Christian Streich ein gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern hat. Er begleitet das natürlich sehr emotional am Spielfeld. Das tut uns gut, und das brauchen wir auch. Denn es gibt auch das andere Beispiel: Denn wenn er sich mal zurücknimmt, dann sendet er damit ja auch Signale aus, und man fragt sich: Was ist? Passt etwas nicht?“

Jan Age Fjörtoft freut sich, dass ein solcher Charakter schon lange ein fester Teil der Bundesliga ist: „Es gibt so viele langweilige Trainer. Gott sei Dank gibt es Christian Streich. Lasst ihn, wie er ist.“

Wie viele Jahre Streich noch an der Seitenlinie stehen wird, weiß Sportvorstand Saier nicht. Die Breisgauer scouten natürlich auch im Trainerbereich, doch „aktuell ist das kein Thema“.

+++ Saier spricht über möglichen Flekken-Abgang +++

Doch auch in diesem Sommer könnte Christian Streich eine wichtige Stütze seiner Mannschaft verlieren. „Freiburg wird vielleicht noch einen Transfer tätigen müssen, wenn sich Mark Flekken womöglich seinen Traum von der Premier Legaue erfüllen will“, verrät Carsten Schröter-Lorenz.

Wie Jochen Saier enthüllt, ist ein Vereinswechsel bei Keeper tatsächlich möglich: „Es kann sein, dass uns Mark Flekken verlässt (wird mit dem FC Brentford in Verbindung gebracht, Anm. d. Red.). Er beschäftigt sich damit, das ist total legitim. Für ihn geht es um den Zeitpunkt, wann kann man den berühmten nächsten großen Schritt gehen. Klar, da gibt es Interesse von der Insel.“

Als potenzieller Nachfolger steht der 20 Jahre alte Noah Atubolu bereits in der Startlöchern. Der gebürtige Freiburger spielte schon sechsmal für die deutsche U21-Nationalmannschaft, wartet aber noch auf seinen ersten Einsatz in der Bundesliga.

+++ Freiburg profitiert von „gesunder Struktur“ +++

Als Spitzenteam sieht Jochen Saier seinen Verein noch nicht, der Weg geht aber in die richtige Richtung. „Das Ergebnis von diesem Jahr ist sicherlich einem langen Anlauf und einer hohen Kontinuität auf den Führungspositionen zu verdanken“, so der 45-Jährige.

„Es ist insgesamt viel Gutes auf dem Weg, wir hangeln uns auch nicht nur von Spiel zu Spiel. Man muss ja auch schauen, welchen Rhythmus wir in dieser Saison gespielt haben: Wir haben die Gruppenphase in der Europa League gespielt und gewonnen, davor das Pokalfinale erreicht, alle drei Tage gespielt. Man kann den SC Freiburg aus unterschiedlichen Perspektiven bewerten, ich schaue aus dem Innenleben anders drauf“, erläutert Saier.

Carsten Schröter-Lorenz hebt die „gesunde Struktur“ im Breisgau hervor. „Die Freiburger sind nicht mehr dazu gezwungen, Spieler zu verkaufen“, merkt Béla Réthy als weiteren Faktor dieser Erfolgsstory an.

