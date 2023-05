Blindenfußball-BL in Wolfsburg - Favoriten setzen sich durch

Favoritensiege gab es am zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. St. Pauli und Marburg führen die Tabelle an.

Favoritensiege gab es am zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga am Samstag in Wolfsburg. So siegte Titelverteidiger FC St. Pauli 10:0 gegen den FC Ingolstadt. Hertha BSC gewann gegen die Spielgemeinschaft SG PSV Köln/Fortuna Düsseldorf 7:0. Blista Marburg setzte sich gegen Ingolstadt mit 4:0 durch. St. Pauli und Marburg führen mit jeweils neun Punkten aus drei Spielen die Tabelle an.