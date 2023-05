NHL: Grubauer und Seattle erzwingen siebtes Spiel

Philipp Grubauer (l.) und Co. bleiben im Rennen © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/STEPH CHAMBERS

Das Team um den deutschen Goalie gewann sein Heimspiel gegen die Dallas Stars mit 6:3 und glich in der Best-of-seven-Serie zum 3:3 aus. Die Entscheidung fällt am Montag (Ortszeit) in Dallas.