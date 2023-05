Bundesliga: VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen Live im TV, Stream, Liveticker

Am 3. Spieltag vor Schluss trifft Bayer 04 Leverkusen auswärts auf den VfB Stuttgart. Können sich die Schwaben im Abstiegskampf behaupten oder müssen sie sich schon langsam mit der 2. Liga anfreunden?

Als nächstes müssen sich die Schwaben am Sonntagnachmittag gegen den Tabellensiebten Bayer 04 Leverkusen behaupten (Am Sonntag um 15:30 im SPORT1-Ticker). Im Hinspiel sah es bereits schlecht für sie aus und der Abstiegskandidat musste sich in Leverkusen mit einer 0:2-Niederlage geschlagen geben.