Bundesliga: Gladbach "abgeschlachtet" – war's das für Farke? War‘s das für Farke?

"Hat schon Legendenstatus" - Farke adelt Stindl

Patrick Berger, Johannes Vehren

Borussia Mönchengladbach kommt beim BVB komplett unter die Räder. Die Spieler finden nach der Niederlage deutliche Worte - und es gibt Gerüchte um Trainer Daniel Farke.

Fliegt jetzt sogar Daniel Farke?

Rund um die 2:5-Niederlage von Borussia Mönchengladbach bei Borussia Dortmund kamen Gerüchte auf, dass der Trainer in Gladbach vor der Entlassung stehe. Für ihn soll der aktuelle Trainer der U23 und Ex-Profi Eugen Polanski übernehmen.

Diese Spekulationen wurden auch SPORT1 zugetragen. Allerdings gab es am Samstagabend dazu keine Bestätigung.

Sportchef Roland Virkus tigerte nach dem Spielende in den Katakomben auf und ab. Er wollte nach der Niederlage nicht mit den Reportern sprechen. Auf SPORT1-Frage, ob er sich zu den Gerüchten äußern möchte, antwortete er im Vorbeilaufen: „Nein! Heute nicht!“ Anschließend fuhr Virkus um 21.22 Uhr aus Dortmund weg.

Hofmann zeigte sich verwundert über die Gerüchte. Zu SPORT1 sagte der 30-Jährige: „Es würde mich überraschen. Ich finde schon, dass er die Mannschaft erreicht. Die Inhalte sind gut, wir setzen sie nur nicht gut um.“

„Wir lassen uns abschlachten“

Gladbach war während des Topspiels beim BVB zeitweise überrollt worden. Bereits nach 32 Minuten lag die Farke-Mannschaft mit 0:4 zurück und agierte teils desolat.

Der 46-Jährige wurde nach der Niederlage bei Sky deutlich: „Wir dürfen nicht so unter die Räder kommen. Wir haben uns Disziplinlosigkeiten geleistet.“ Er ärgerte sich darüber, dass sich nicht an den Matchplan gehalten wurde. „So kann man nicht in Dortmund bestehen.“

Bei SPORT1 stellte er klar: „Ich habe noch total Bock auf die Mannschaft.“ Zuvor hatte er noch bei Sky gesagt: „Wir haben 2:5 verloren, dann habe ich keine Lust, einen flammenden Appell auf meine Person abzuhalten.“

Nach der Pleite fand auch Jonas Hofmann klare Worte: „Wir lassen uns in den ersten 30 Minuten abschlachten. Es hatte wenig mit Fußball zu tun und wir haben Dortmund eingeladen.“

Matthäus zählt Farke an

Sein Teamkollege Julian Weigl ergänzte zudem: „In der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen.“ Der Ex-Dortmunder betonte, dass es beschämend gewesen sei, wie sie aufgetreten sind. „Das war ein Auftritt, wie er nicht sein kann“, unterstrich der 27-Jährige.

Schon in der Halbzeitpause hatte Experte Lothar Matthäus Gladbachs Trainer angezählt: „Es muss intern Tacheles gesprochen werden.“ Er betonte: „Die Fans wenden sich von der Mannschaft ab. Das ist eine ganz gefährliche Situation für Mönchengladbach.“

Die Spieler, wie Hofmann und Weigl, nahmen ihren Coach in Schutz und meinten in aller Deutlichkeit, dass sich die Spieler an die eigene Nase packen müssten.

Farke kann Fan-Reaktion verstehen

Bereits während der ersten Halbzeit wandten sich die Fohlen-Fans im Gästeblock von der Mannschaft ab. Es waren Sprechchöre wie „Wir haben die Schnauze voll“ und „Wir wollen euch kämpfen sehen“ zu hören. Nach dem 0:4 in der 32. Minute kehrten die Anhänger allesamt demonstrativ den Rücken zum Spielfeld.

Die Fans von Borussia Mönchengladbach haben während des Spiels gegen den BVB ihrer Mannschaft den Rücken gezeigt

Verständnis herrschte bei Weigl und auch Trainer Farke, der zu SPORT1 meinte: „Wir hatten heute nicht im Ansatz die Qualität.“

Gladbach im Niemandsland der Liga

Der 46-Jährige hat erst vor der Saison die Mannschaft übernommen. Er übernahm den Job von Adi Hütter, der sich zusammen mit dem Verein nach nur einer Saison auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte. 2021 hatte Gladbach den Schweizer von Eintracht Frankfurt für die Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro losgeist.

Nach dem 32. Spieltag belegen die Fohlen mit 39 Punkten den 11. Tabellenplatz und haben damit einen Rückstand von zehn Punkten auf die internationalen Plätze. Diese wurden eigentlich vor der Saison angestrebt. Doch die Borussia steht im Niemandsland der Liga, denn die Abstiegszone ist neun Punkte entfernt.

