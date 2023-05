FC Bayern: Das besprach Müller beim Treffen mit Kahn und Salihamidzic

Nach wilden Spekulationen um seine Zukunft trifft Thomas Müller beim Bayern-Kantersieg gegen Schalke und lässt danach Dampf ab. SPORT1 weiß, was vorher beim Treffen mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic besprochen wurde.

Es wurde reichlich gesprochen, geschrieben und spekuliert über Thomas Müller , am Samstag sprach das Urgestein des FC Bayern selbst - erst mit Leistung auf dem Platz, dann mit markigen Worten abseits davon.

Den entsprechenden Bericht der Sport Bild , wonach er ernsthaft über einen Bayern-Abgang nachdenke, verbannte er gar „ins Phantasialand“ und unterstellte später eben jenem Bild -Reporter Christian Falk im Gespräch „hanebüchene Gedanken“. Er habe einen „Schmerz dabei, wenn so getan wird, als ob es wirklich meine Meinung ist“.

FC Bayern: Müller trifft sich mit Kahn und Salihamidzic

Außerdem erkundigten sich Salihamidzic und Kahn, ob er über einen Abschied nachdenke - was Müller schon da ins Reich der Fabel verwies.

Müller hat Verständnis für Bankplatz

Nach dem Schalke-Spiel bestätigte Müller das Treffen. „Diese Gespräche gibt es immer wieder, auch manchmal am Küchentisch. In dem Fall war es im Büro von Oliver Kahn“, berichtete der 33-Jährige: „Wir haben uns allgemein auch über die Situation unterhalten, des Vereins, über meine Situation. Aber die ist eigentlich nicht so dramatisch, wie sie vielleicht auch gemacht wurde.“