FC Bayern: Diesen Hinweis gibt Salihamidzic Pavard

Dabei marschierte Pavard in den vergangenen Wochen auf seiner favorisierten Position als Innenverteidiger vorweg, nachdem er zuvor meist als Rechtsverteidiger agiert hatte.

Immer wieder hatte der Defensivmann in den vergangenen Jahren betont, dass er ins Zentrum will.

Pavard: Wie geht es weiter?

Am Samstagabend sagte der Bayern-Sportvorstand: „Er hat es auch heute wieder sehr gut gemacht. Er hat einen großen Vorteil, dass er auch außen spielen kann. Das darf er sich auch nicht selbst nehmen.“

Der Franzose solle also nicht darauf bestehen, innen zu spielen. Salihamidzic ergänzte: „Innen zu spielen, ist seine Lieblingsposition. Aber er hat ja in den letzten drei Jahren ganz oft rechts gespielt und auch gut gespielt. Er hat auf der Innenverteidiger-Position gute Leistungen gebracht. Wir sind froh, ihn zu haben.“

Nach SPORT1-Informationen will der Weltmeister von 2018 die Saison zuerst professionell und so erfolgreich wie möglich zu Ende bringen - mit dem Deutschen Meistertitel. Nur darauf liegt sein Fokus! Erst nach dem letzten Spieltag gegen Köln am 27. Mai soll Klarheit über seine Zukunft geschaffen werden.