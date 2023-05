ATP-Masters in Rom: Zverev und Co. vom Regen gestoppt

Das deutsche Tennistrio mit Zverev, Altmaier und Hanfmann ist am Samstag beim ATP-Masters in Rom vom Dauerregen gestoppt worden.

Das deutsche Tennistrio mit Olympiasieger Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann ist am Samstag beim ATP-Masters in Rom vom Dauerregen in der „Ewigen Stadt“ gestoppt worden.