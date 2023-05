FC Bayern: Bier-Versprechen an BVB-Gegner

Der FC Bayern könnte mit einem Sieg gegen RB Leipzig und einer Niederlage des BVB in Augsburg am nächsten Wochenende Deutscher Meister werden. Bayern-Präsident Herbert Hainer gibt ein Versprechen.

Der FC Bayern hat im Meisterschaftskampf ein Ausrufezeichen gesetzt und den FC Schalke 04 deutlich besiegt. Die Münchner deklassierten Königsblau in der heimischen Arena mit 6:0 (2:0) .

Mit einem Sieg am kommenden Wochenende gegen RB Leipzig und einer anschließenden Niederlage der Dortmunder in Augsburg könnte sich Bayern somit vorzeitig zum elften Mal in Serie die Meisterschaft sichern.