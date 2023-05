Volleyball: Stuttgart zum dritten Mal Meister

Die Volleyballerinnen von Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart sind zum dritten Mal deutscher Meister. Im vierten Spiel der Finalserie (best of five) gewann die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen bei Vizemeister SC Potsdam 3:1 (20:25, 25:12, 25:19, 27:25) und feierte damit in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels den notwendigen dritten Sieg. Die Schwäbinnen hatten sich zuvor 2019 und 2022 den DM-Titel geholt.