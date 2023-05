Rekord ausgebaut: Judoka Riner holt elften WM-Titel

Der Titelhunger des französischen Judoka Teddy Riner ist unersättlich. Der 34 Jahre alte Schwergewichtler gewann am Samstag in Doha/Katar sein elftes WM-Gold seit seinem ersten Triumph 2007. Im Finale setzte sich der 2,05 m große Riner gegen Inal Tassojew durch, der im Arabischen Emirat unter neutraler Flagge startete.

Teddy Riner ist der bislang erfolgreichste Judoka weltweit. Neben seinen elf WM-Titeln gewann er dreimal Olympiagold: 2012 in London, 2016 in Rio sowie 2021 bei den Sommerspielen in Tokio im Mixed-Team. Dort holte er zudem Bronze in der Einzelkonkurrenz.