Alcaraz erobert Tennis-Thron zurück

Zurück an der Spitze: Alcaraz löst Djokovic ab © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Spaniens Tennis-Sensation Carlos Alcaraz wird am Montag wieder als Nummer eins der Weltrangliste geführt.

Der 20-Jährige musste hierfür beim ATP-Masters am Samstag lediglich zum Zweitrundenmatch gegen seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas antreten. Alcaraz jedoch gewann die Partie souverän mit 6:4, 6:1 und löst den 22-maligen Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic (Serbien) wieder an der Spitze des Rankings ab.

US-Open-Gewinner Alcaraz wird damit auch als Nummer eins der Setzliste in die French Open gehen.

Dort will er in die Fußstapfen seines Landsmannes Rafael Nadal treten, der in Paris schon 14-mal triumphierte.