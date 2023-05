Bundesliga: FC Bayern München – FC Schalke 04, 6:0 (2:0)

Thomas Müller machte in der 21. Minute das 1:0 des Teams von Trainer Thomas Tuchel perfekt. In der 29. Minute verwandelte Joshua Kimmich vor 75.000 Zuschauern einen Elfmeter zum 2:0 für den Spitzenreiter. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Thomas Reis von Schalke nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Cedric Brunner blieb in der Kabine, für ihn kam Maya Yoshida. Serge Gnabry gelang ein Doppelpack (50./65.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Gleich drei Wechsel nahm der FC Schalke 04 in der 64. Minute vor. Michael Frey, Tom Krauß und Marius Bülter verließen das Feld für Sebastian Polter, Dominick Drexler und Tim Skarke. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Thomas Tuchel, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Mathys Tel und Leon Goretzka kamen für Gnabry und Kimmich ins Spiel (71.). Tel legte in der 80. Minute zum 5:0 für den FCB nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Noussair Mazraoui für einen Treffer sorgte (92.). Letztlich feierten die Bayern gegen S04 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.