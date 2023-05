Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05, 3:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt ging mit einem Elfmeter von Daichi Kamada in Führung (18.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Aurelio Buta das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für die Eintracht ging es in die Kabine. Den Vorsprung des Heimteams ließ Randal Kolo Muani in der 59. Minute anwachsen. Wenig später kamen Aymen Barkok und Anthony Caci per Doppelwechsel für Jae-Sung Lee und Aaron Martin Caricol auf Seiten des 1. FSV Mainz 05 ins Match (65.). Mit Kolo Muani und Sebastian Rode nahm Michael Angerschmid in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jesper Lindström und Eric Junior Dina Ebimbe. Bo Svensson wollte den FSV zu einem Ruck bewegen und so sollten Nelson Weiper und Eniss Shabani eingewechselt für Ludovic Ajorque und Anton Stach neue Impulse setzen (81.). Letztlich fuhr Frankfurt einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.