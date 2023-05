Giro: Kämna in Lauerstellung - Healy gewinnt nach Solo

Radprofi Lennard Kämna bleibt beim 106. Giro d‘Italia auch nach der zweiten Bergankunft in Lauerstellung.

Radprofi Lennard Kämna bleibt beim 106. Giro d‘Italia auch nach der zweiten Bergankunft in Lauerstellung. Der deutsche Zeitfahrmeister, bei der zweitgrößten Rundfahrt nach der Tour de France mit Ambitionen auf das Gesamtklassement gestartet, kam auf der achten Etappe nach 207 km von Terni nach Fossombrone nur wenige Sekunden nach den Topfavoriten Primoz Roglic (Slowenien) und Remco Evenepoel (Belgien) ins Ziel.

Der Tagessieg ging nach fulminanter Solo-Fahrt an den Iren Ben Healy (EF Education-EasyPost) vor Derek Gee aus Kanada (Israel-Premier Tech) und dem Italiener Filippo Zana vom Team Jayco AlUla. Healy ist in dieser Saison in überragender Frühform und galt bereits vor dem Start als ein möglicher Etappensieger.