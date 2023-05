Bundesliga: Union feiert Spiderman Becker - Eintracht beendet Horrorserie

Union Berlin macht gegen den SC Freiburg dank „Spiderman“ Sheraldo Becker einen großen Schritt in Richtung Champions League. Eintracht Frankfurt beendet zudem seine Bundesliga-Horrorserie.

Eintracht mit Befreiungsschlag

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste von Trainer Christian Streich noch einmal durch den Kopfball von Manuel Gulde heran (56.). In der 70. Minute machte Vincenzo Grifo die Partie noch einmal spannend, nachdem er per Elfmeterlupfer das 2:3 erzielt hatte. Doch Becker hatte die passende Antwort darauf, indem er das 4:2 von Aissa Laidouni mustergültig vorlegte (80.).