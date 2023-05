Ekstase! Bochum sammelt Big Points im Abstiegskampf - Hoffenheim verliert unglücklich in Wolfsburg

Ruhrpott-Legenden glauben an Schalke und Bochum

Während die TSG Hoffenheim in Wolfsburg eine bittere Niederlage einstecken musste, hat der VfL Bochum drei Big Points gesammelt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch fuhr einen wichtigen 3:2-Sieg über den FC Augsburg ein und sprang somit vorübergehend auf einen direkten Nicht-Abstiegs-Platz.

Die Bochumer profitierten dabei von einem absoluten Blitzstart. Christopher Antwi-Adjei traf nach nicht einmal zwei Minuten per Traumtor zur Führung für die Hausherren. Augsburg hatte große Probleme, in die Partie zu finden, kam in der 29. Minute durch Arne Maier dennoch zum 1:1.