European League: Thüringer HC scheitert im Halbfinale

Der Traum vom deutschen Finale ist geplatzt: Die Handballerinnen des Thüringer HC haben beim Final Four der European League in Graz ihr Halbfinale verloren. Gegen den dänischen Titelfavoriten Ikast Handbold waren die Thüringerinnen letztlich chancenlos und verloren mit 26:31 (10:17).

Borussia Dortmund muss am Abend als nun letzter deutscher Klub im Wettbewerb ebenfalls gegen einen dänischen Gegner ran. Das Team von Trainer Henk Groener spielt gegen Nyköbing Falster HK um das zweite Final-Ticket. Das Endspiel in Österreich findet am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) statt, gesucht wird der Nachfolger der SG BBM Bietigheim.