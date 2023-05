3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SC Verl, 2:1 (1:1)

In der 14. Minute erzielte Kianz Froese das 1:0 für die SV Wehen Wiesbaden. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Barne Pernot zum Ausgleich für Verl. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der Pause stellte Markus Kauczinski um und schickte in einem Doppelwechsel Florian Carstens und Dennis Kempe für Ahmet Gürleyen und Brooklyn Ezeh auf den Rasen. Ivan Prtajin versenkte den Ball in der 61. Minute im Netz des SC Verl. Michel Kniat wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Jesse Tugbenyo und Eduard Probst eingewechselt für Patrick Kammerbauer und Yari Otto neue Impulse setzen (64.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Wiesbaden gegen Verl die volle Ausbeute ein.