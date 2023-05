3. Liga: FSV Zwickau – SG Dynamo Dresden, 0:1 (0:1)

Niklas Hauptmann nutzte die Chance für Dresden und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Wenig später kamen Yannic Voigt und Yannik Möker per Doppelwechsel für Can Coskun und Jan Löhmannsröben auf Seiten von Zwickau ins Match (62.). Mit Jonathan Meier und Christian Joe Conteh nahm Markus Anfang in der 63. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dennis Borkowski und Jakob Lemmer. Schlussendlich pfiff Referee Ben. Brand (Unterspiesheim) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. SG Dynamo Dresden brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.