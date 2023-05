3. Liga: SV Waldhof Mannheim – VfB Oldenburg, 1:3 (0:2)

VfB Oldenburg ging durch Marc Stendera in der 21. Minute in Führung. In der 23. Minute brachte Oliver Steurer das Netz für die Mannschaft von Fuat Kilic zum Zappeln. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Christian Neidhart, der noch im ersten Durchgang Adrien Lebeau für Marc Schnatterer brachte (30.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Anstelle von Malte Karbstein war nach Wiederbeginn Adrian Malachowski für Waldhof im Spiel. Zum Seitenwechsel ersetzte Max Wegner von Oldenburg seinen Teamkameraden Patrick Hasenhüttl. In der 58. Minute änderte Christian Neidhart das Personal und brachte Berkan Taz und Marco Höger mit einem Doppelwechsel für Marten Winkler und Bentley Baxter Bahn auf den Platz. Malachowski war es, der vor 9.000 Zuschauern in der 61. Minute den Anschlusstreffer für Mannheim sicherstellte. Für das 3:1 von VfB Oldenburg zeichnete Rafael Brand verantwortlich (63.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Oldenburg gegen den SV Waldhof Mannheim die volle Ausbeute ein.