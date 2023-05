3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV 07 Elversberg, 2:1 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Lars Kehl brachte SV 07 Elversberg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 58. und 68. Minute vollstreckte. Wenig später kamen Philip Fahrner und Patrick Lienhard per Doppelwechsel für Andi Hoti und Julian Stark auf Seiten des Sport-Club ins Match (67.). Horst Steffen wollte Elversberg zu einem Ruck bewegen und so sollten Lukas Pinckert und Sinan Tekerci eingewechselt für Robin Fellhauer und Thore Jacobsen neue Impulse setzen (76.). Kurz vor Ultimo war noch Manuel Feil zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des Tabellenprimus verantwortlich (81.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Gerach (Landau) gewann Freiburg II gegen SV 07 Elversberg.