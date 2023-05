3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – FC Viktoria Köln, 1:4 (1:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Edwin Schwarz sein Team in der 26. Minute. Luca Marseiler sicherte dem FC Viktoria Köln den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Marseiler das 1:1 her (47.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Julian Kolbeck Steffen Eder und Martin Thomann vom Feld und brachte Daniel Steininger und Nico Moos ins Spiel. Mit einem schnellen Doppelpack (53./56.) zum 3:1 schockte André Becker SpVgg Oberfranken Bayreuth. Mit Marseiler und Seokju Hong nahm Olaf Janßen in der 66. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Mike Wunderlich und Robin Meißner. Julian Kolbeck wollte Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Agyemang Diawusie und Tim Latteier eingewechselt für Eroll Zejnullahu und Benedikt Kirsch neue Impulse setzen (68.). Der vierte Streich von Viktoria war Wunderlich vorbehalten (75.). Die 1:4-Heimniederlage von SpVgg Oberfranken Bayreuth war Realität, als Schiedsrichter Hempel (Großnaundorf) die Partie letztendlich abpfiff.