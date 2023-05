Fix! Drittliga-Duo steigt ab - Elversberg verpasst Entscheidung

Die SV Elversberg hat den vorzeitigen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga am 36. Spieltag der 3. Liga verpasst. Der Drittliga-Aufsteiger konnte den Durchmarsch aus der Regionalliga in Liga zwei durch ein 1:2 (0:0) beim SC Freiburg II am Samstag nicht realisieren. Lars Kehl (58., Foulelfmeter/68.) traf doppelt für die Breisgauer. Manuel Feil (81.) gelang nur noch das Anschlusstor.