Old Firm: Glasgow Rangers schlagen Meister Celtic

Die Glasgow Rangers haben die 436. Auflage des traditionellen Old Firm gegen den Stadtrivalen und frischgebackenen schottischen Meister Celtic mit 3:0 (2:0) gewonnen. Die Tore in einer mitreißenden Partie erzielten Todd Cantwell (5.), John Souttar (34.) und Fashion Sakala (70.).

Der 169. Sieg der Rangers in der Derby-Geschichte war am Ende aber nicht mehr als ein Trostpflaster, denn die Bhoys in Green konnten bereits am vergangenen Wochenende mit einem 2:0 bei Heart of Midlothian den 53. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machen. Für die Mannschaft von Teammanager und Meistermacher Ange Postecoglu war es erst die zweite Saisonniederlage nach dem 0:2 beim FC St. Mirren im vergangenen September.