Turbine Potsdam steigt aus Frauen-Bundesliga ab

Der Traditionsverein aus Brandenburg kann nach dem 1:5 (1:4) gegen Bayer Leverkusen am 20. Spieltag als Schlusslicht mit acht Punkten nicht mehr das rettende Ufer erreichen und steht als erster Absteiger fest.

Mai Kyokawa (20.) erzielte das Ehrentor für Turbine in der 20. Minute zum 1:2-Zwischenstand. Verena Wieder (5./32.), Jill Baijings (12./47.) und Lara Marti (45.) traf für die Leverkusenerinnen.

Potsdam holt 2010 die Champions League

Der 1971 gegründete Klub zählte viele Jahre lang zu den erfolgreichsten Frauen-Vereinen Europas. 2005 holte Turbine den UEFA Cup, 2010 folgte der Triumph in der Champions League.

National war Potsdam in der Ära der Trainerlegende Bernd Schröder das Maß der Dinge. Je sechsmal gewann der Verein die Meisterschaft in der DDR sowie nach der Wiedervereinigung in der Bundesliga, hinzu kamen drei Erfolge im DFB-Pokal.