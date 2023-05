2. Liga: Holstein Kiel – Karlsruher SC, 2:1 (1:0)

Der verwandelte Strafstoß von Steven Skrzybski brachte die Störche vor 11.366 Zuschauern nach 18 Minuten mit 1:0 in Führung. Karlsruhe brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Kiel hatte bis zur Pause Bestand. Marcel Rapp setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Benedikt Pichler und Finn Porath auf den Platz (61.). Christian Eichner wollte den Karlsruher SC zu einem Ruck bewegen und so sollten Kyoung-Rok Choi und Philip Heise eingewechselt für Jerome Gondorf und Daniel Brosinski neue Impulse setzen (62.). Porath erhöhte den Vorsprung von Holstein Kiel nach 69 Minuten auf 2:0. Mit Fabian Schleusener und Mikkel Kaufmann nahm Christian Eichner in der 72. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Budu Zivzivadze und Simone Rapp. Leon Jensen ließ sich in der 75. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für den KSC. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Störche.