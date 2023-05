Erfolg gegen Karlsruhe: Kiel beendet Negativlauf

Holstein Kiel hat seinen Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga beendet.

Holstein Kiel hat seinen Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp bezwang am 32. Spieltag den Karlsruher SC 2:1 (1:0) und holte ihren ersten Sieg nach zuletzt drei klaren Niederlagen. Damit überholte Kiel den KSC in der Tabelle und sprang auf den achten Platz - beide Teams werden die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden.