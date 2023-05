Bayern mit Müller gegen Schalke

Thomas Müller steht gegen Schalke in der Startelf © AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 wieder auf Thomas Müller. Der Offensivspieler, der in den vergangenen beiden Partien gegen Hertha BSC und bei Werder Bremen zunächst nur auf der Bank gesessen hatte, kehrt für die wichtige Partie im Titelrennen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zurück in die Startelf.