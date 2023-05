Giro: UCI verurteilt Hubschrauber-Transport "aufs Schärfste"

Der Radsport-Weltverband UCI hat den Hubschrauber-Transport mehrerer Profis nach der siebten Etappe des Giro d'Italia auf Schärfste kritisiert und Strafen angekündigt. Der Vorfall stelle einen Vorteil für die beteiligten Fahrer dar, der "gegen die Grundsätze des Fairplay" und die "Gleichbehandlung der Teams beim Hoteltransfer" verstoße, teilte das Verband in einer Stellungnahme am Samstag mit. Auch stehe dies im Widerspruch zum Vorsatz, "den CO2-Fußabdruck zu verringern".

Welche und wie viele Fahrer die Hubschrauber nutzten, war zunächst unklar. Gebrauch machte zumindest der belgische Rennstall Soudal-Quick Step. Auf Social Media kursierte ein Foto mit mehreren Fahrern, darunter Weltmeister Remco Evenepoel, mit dem Kommentar: "Eine besondere Reise für das Wolfpack am Ende der heutigen Giro-Etappe." Andere Profis nahmen hingegen die Gondeln, um die Kuppe zu verlassen.

Die achte Etappe führt am Samstag über wellige 207 km von Terni nach Fossombrone. Nicht an den Start gehen wird der Italiener Filippo Ganna. Der zweimalige Zeitfahrweltmeister musste nach einem positiven Coronatest das Rennen verlassen, wie sein Team Ineos Grenadiers am Samstag bekannt gab.