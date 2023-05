Pesic vor Play-offs: "Nicht über Meisterschaft nachdenken"

Kurz vor dem Auftakt der Play-offs in der Basketball Bundesliga (BBL) hat Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic von seinem Team gefordert, Titelträume zumindest vorerst beiseite zu schieben. Der Tabellendritte der Hauptrunde dürfe nicht „über die Meisterschaft“ nachdenken, sagte der 46-Jährige im Interview mit der Abendzeitung, sondern müsse sich „voll auf Göttingen konzentrieren. Das ist ein sehr unangenehmes Team.“

Die Niedersachsen haben nach zwölfjähriger Abstinenz ihr Ticket für die Meisterrunde gelöst, daher habe die BG "nichts zu verlieren", betonte Pesic vor der entscheidenden Saisonphase. In diese starten die Münchner nicht in Hochform, die letzten drei Partien der BBL-Hauptrunde gingen allesamt verloren.

"Es ist nicht wünschenswert, Spiele zu verlieren. Aber so, wie sich die Situation darstellte, sind wir ein bisschen mit der Handbremse reingegangen", sagte der Geschäftsführer mit Blick auf die Verletzungssorgen im Team von Trainer Andrea Trinchieri. Das Ziel sei gewesen, "absolut kein Risiko einzugehen. Das ist menschlich - und sicher auch nicht unklug gewesen."

In den Play-offs fehlen den Münchnern in Kapitän Vladimir Lucic, Augustine Rubit und Othello Hunter drei Leistungsträger. "Das müssen wir zusammen wettmachen, auch mit den Fans", forderte Pesic: "Der Leader muss die Mannschaft sein, der Zusammenhalt, die Emotionen, die wir an den Tag legen."