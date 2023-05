NFL: Historisches Milliarden-Beben sorgt für Weltrekord - NBA-Ikone mittendrin

NFL-Team vor dem teuersten Verkauf der Sportgeschichte

Snyder hatte die früheren Washington Redskins seit 1999 kontrolliert und galt als einer der umstrittensten Teamlenker im US-Sport: Der Geschäftsmann stand wegen seines Wirkens seit Jahren in der Kritik, im Juli 2021 ergab eine durch Medien-Enthüllungen angestoßene Untersuchung, dass in der Arbeitskultur im Unternehmen Mobbing und auch sexuelle Belästigung an der Tagesordnung gewesen seien, die NFL verhängte eine 10-Millionen-Dollar Strafe. Eine Umfrage der Gewerkschaft NFLPA ergab in diesem Jahr auch, dass die Commanders auch unter Spielern der am wenigsten beliebte Arbeitgeber sind.