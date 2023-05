Premier League: Liverpool um Coach Klopp trennt sich von Einwurftrainer Grönnemark

Seit fünf Jahren ist er ein Teil des Trainerstabs in Liverpool und sein Transfer hat sich längst ausgezahlt. Doch für die Saison 2023/24 stellt sich der FC Liverpool neu auf.

Der FC Liverpool trennt sich von Einwurftrainer Thomas Grönnemark. Beide Seiten verkaufen das Ende als einvernehmlich. In Grönnemarks Abschiedsvideo schimmerte jedoch durch, dass er gerne bei den Reds geblieben wäre.

Die Corona Pandemie machte seinen Weg bei Liverpool jedoch immer schwerer. In den Jahren vor der Pandemie besuchte er die Mannschaft vier- oder fünfmal pro Saison, um mit ihnen neue Einwurftaktiken zu trainieren. Reisebeschränkungen und ein voller Spielplan ließen anschließend wenig Zeit für Spezialtraining.

In den vergangenen Jahren konnte er nur noch einmal pro Jahr zum Spezialtraining entscheiden. In einem Interview betonte er: „Deswegen konnte ich mich nicht mehr wirklich um tiefgreifendere Dinge kümmern, ich musste mehr eine Art Wiederholungstraining machen.“ Außerdem bedauert er: „Das Niveau der Einwürfe ist von großartig zu gut gesunken.“

„Beim FC Liverpool aufzuhören, ist die zweitbeste Lösung“

Um das Niveau der Einwürfe in der neuen Saison wieder zu erhöhen, trat er mit der Bitte an den Verein heran, wieder häufiger mit den Spielern arbeiten zu können. Doch der FC Liverpool sieht in der nächsten Saison einige Änderungen vor.