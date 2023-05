Eishockey-WM: Dieses deutsche Kaderfrage birgt nach dem 0-Tore-Start Zündstoff

Eine unglückliche Momentaufnahme am Ende einer ansonsten vielversprechenden Partie? Oder ein Thema, das die deutschen Cracks und den neuen Bundestrainer Harold Kreis noch verfolgen wird?

Zündstoff für entsprechende Diskussionen wird es in jedem Fall geben, wenn der Trend sich auch am heutigen Samstag gegen Titelverteidiger und Gastgeber Finnland fortsetzt (ab 19:15 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1) - zumal ein Teil der Eishockey-Fangemeinde die Kaderzusammensetzung Kreis‘ schon vor dem Turnierstart kritisch beäugt hat.

Bundestrainer Kreis ohne die besten DEL-Torjäger zur Eishockey-WM

Die deutsche Mannschaft tritt in Tampere ohne die besten fünf deutschen Torschützen der abgelaufenen DEL-Saison an: Der Münchner Yasin Ehliz fiel kurzfristig verletzt aus, auf die vier anderen (Kölns Maxi Kammerer, Nürnbergs Daniel Schmölz, Frankfurts Dominik Bokk und Düsseldorfs Tobias Eder) hatte Kreis freiwillig verzichtet, weil er Spieler für andere Rollen bevorzugte.

Hätte die erste Sturmreihe mit dem stark aufgelegten NHL-Rookie John-Jason Peterka, dem aktuell beim SC Bern in der Schweiz aktiven Ex-NHL-Profi Dominik Kahun und dem künftig bei den Eisbären Berlin stürmenden Frederik Tiffels mehr Unterstützung der DEL-Torjäger gebrauchen können? Oder hat Kreis die richtigen Entscheidungen getroffen, um die für das Funktionieren seines Systems notwendigen Spieler ins Boot zu holen?

Die Erkenntnisse aus Spiel 1 gegen den elfmaligen Weltmeister weisen noch nicht eindeutig in die eine oder andere Richtung - zumal das deutsche Team auch sehr viele gute Eindrücke hinterlassen hat.

SPORT1-Experte Rick Goldmann hebt die starke Struktur heraus

„Deutschland hat Schweden einen harten Kampf geliefert, war vor allem defensiv strukturiert, Mathias Niederberger war im Tor sehr stark“, hielt SPORT1-Experte Rick Goldmann in seiner Analyse mit Moderatorin Jana Wosnitza nach dem Spiel fest: „Der Unterschied war am Ende: Schweden hat das Powerplay-Tor gemacht, Deutschland nicht.“ Denselben Knackpunkt sah der junge Peterka: „In so einem engen Spiel macht das Special Team den Unterschied. Wir hatten vier Möglichkeiten nicht genutzt, die schießen im Powerplay das Tor.“