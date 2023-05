WWE SmackDown: Dieser Paukenschlag elektrisiert die Fans

WWE setzt als Turnierfinale um den wieder eingeführten World Title einen absoluten Leckerbissen an. Roman Reigns verkündet sein erstes Match nach WrestleMania.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown setzte sich der frisch zurückgekehrte AJ Styles als zweiter Finalist des Turniers um die Trophäe durch. Er trifft nun bei Night of Champions am 27. Mai in Saudi-Arabien auf Seth Rollins. Ein spektakuläres Duell zweier Ausnahmewrestler ist damit fix. (NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE)