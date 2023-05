Eishockey-Nationalspieler ärgern sich über die Null

Die deutsche Mannschaft tritt in Tampere ohne die besten fünf Torschützen der abgelaufenen DEL-Saison an. Auf vier von ihnen hatte Kreis freiwillig verzichtet, weil er Spieler für andere Rollen bevorzugte. Zudem fiel der Münchner Yasin Ehliz kurzfristig verletzt aus. Für die Torausbeute soll unter anderem NHL-Rookie John-Jason Peterka zuständig sein, der in der ersten Sturmreihe mit Dominik Kahun und Frederik Tiffels auch mehrere gute Möglichkeiten herausspielte, aber den Puck nicht über die Linie brachte. "Es gibt so Tage, an denen Torjäger ihre Tore nicht machen", meinte der 21-Jährige von den Buffalo Sabres, "an denen einfach nichts reingeht."